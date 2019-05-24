عاجل.. السيسي يتفقد عددا من المشروعات بـ"العاصمة الإدارية"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، عددا من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، حيث اطلع علي سير العمل والموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبري بها، كمدينة الفنون والثقافة، بما فيها دار الأوبرا الجديدة، وكذلك الحي الحكومي، وكذلك القيادة الاستراتيجية.



