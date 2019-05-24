"رمضان شهر الإيمان".. قافلة دعوية كبرى بمساجد الإسكندرية (صور)

Advertisements

نظمت مديرية أوقاف الإسكندرية، قافلة دعوية كبرى إلى مساجد إدارة العجمي والدخيلة برعاية الشيخ محمد خشبة، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبدالبصير مدير عام الدعوة.



وقال الشيخ محمد خشبة، أن القافلة جائت تحت عنوان "رمضان شهر الايمان وصناعة الرجال" وجاء فيها: "الايمان من اجل نعم الله عزوجل على العبد "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ"، شهر رمضان شهر الايمان ولذلك بدأت آيات الصيام بالنداء بوصف الايمان "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".



وأضاف خشبة، أن الايمان الحقيقي التصديق القلبي مع العمل فالذي انحرف بأخلاقه وتصرفاته عن أوامر الله عزوجل فقد انحرف عن طريق الايمان، فقد نفي النبي صلى الله عليه وسلم كمال الايمان عن السارق عن الزاني عن شارب الخمر عن الذي يؤذي جاره.



وأكد أن رمضان شهر صناعة الرجال فالصيام مدرسة علمية تبرز الرجال الحقيقيين فالرجولة وصف لمن يمنحه الله عزوجل وامتلك مؤهلاتها ومنها: "صدق العهد مع الله، التضحية بالنفس في سبيل الدين والوطن والعرض".



