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رامز جلال يتحرش بـ"ماغي بو غصن" في "رامز في الشلال (فيديو)

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:06 م
رامز جلال يتحرش بـماغي بو غصن في رامز في الشلال (فيديو)
رامز في الشلال
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الفجر الفني
 
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حلقة برنامج "رامز في الشلال"، أمس والذي استضاف خلالها الفنانة ماغي بو غصن.

واتهم عدد من رواد مواقع التواصل الفنان رامز جلال بالتحرش بالنجمة ماغي بو غصن، خلال تواجدها بالزورق المخصص للإيقاع بالضحية في الشلال لوحظ رامز وهو يتحرش بالفنانة، فيما تحاول هي إبعاده عنها، وهذه ليست المرة الأولى حيث قام بنفس الفعل مع الفنانة فيفي عبدو التي سألته في نهاية الحلقة عمن كان بجانبها في الزورق ولم يجيب.

بعدها انقلب القارب على جانبه في الشلال إلا أن فريق عمل البرنامج أنقذ الموقف، وسط صراخ وبكاء بوغصن وحين وصلت للبر فاجأها رامز بالغوريلا، فظلت تصرخ وتستغيث وتحاول الهرب دون جدوى حتى كشف رامز عن هويته فانهمرت دموعها.
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