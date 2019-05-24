مفاجأة.. سر طلب راموس الرحيل عن ريال مدريد

فجرت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية مفاجأة من العيار الثقيل، حول طلب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الرحيل عن الملكي في الصيف الجاري.









افادت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن راموس عقد اجتماع مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد قبل أسبوعين في منزله وأبلغه بأن هناك شكوك كبيرة تحوم حول استمراره مع الفريق في الموسم الجديد.









واشارت الصحيفة إلى أن تفكير راموس في الرحيل عن ريال مدريد بسبب دخوله في مشادة عنيفة مع رئيس النادي بيريز في غرف خلع الملابس بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس الهولندي.









واكدت الصحيفة على أن راموس لديه الكثير من العروض المقدمة له أبرزها من مانشستر يونايتد الإنجليزي وليفربول وباريس سان جيرمان ويوفنتوس بالإضافة للأندية الصينية.



ليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها راموس بمغادرة مدريد ففي عام 2015 ، كان على وشك الرحيل لنادي مانشستر يونايتد ، لكنه مكث في ريال مدريد بعد تجديد عقده وراتبه.



وطرحت الصحيفة سؤالا للجماهير كتبت فيه.. هل تعتقد أن سيرجيو راموس سيغادر ريال مدريد هذا الصيف؟







وكان النسبة الأكبر من الجماهير قامت بالتصويت على كلمة (لا) في إشارة لعدم رحيل اللاعب وذلك بنسبة 76.93%، فيما توقع نحو 23.07% رحيل راموس عن الريال.



