الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انكسار الموجة الحارة
الجمعة 24/مايو/2019 - 03:00 م
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي ضربت كافة أنحاء البلاد، كما قال خبراء الأرصاد الجوية إن اليوم الجمعة أخر أيام الموجة الحارة ، وسط توقعات بانكسار الموجة غدا السبت وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .
لذلك سنقدم لكم توقعات حالة الطقس غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة
غدا السبت موعد انكسار الموجة الحارة بانخفاض درجات الحرارة 6 درجات
توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة شمالا
يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية
توقعات بطقس حار على الوجه البحرى والقاهرة
توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا
تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح معتدلة تنشط أحيانا
درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة
درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة
درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة
درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجات
درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 32 درجة
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