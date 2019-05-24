اعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 24/5/2019 فى مصر والدول العربية
الجمعة 24/مايو/2019 - 02:44 م
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 24/5/2019 في مصر وبعض الدول العربية، حيث تكون حالة الطقس معتدلة على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا.
حالة الطقس اليوم الجمعة 24/5/2019 فى مصر
قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية، معتدله تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.
حالة الطقس فى اليوم الجمعة 24/5/2019 الأردن
ارتفاع أخر على درجات الحرارة بفعل استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة ، حيث تصبح الحرارة اعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود 7-8 درجات مئوية.
كما يسود طقس حارًا في عموم المناطق و شديد الحرارة في البحر الميت و العقبة والاغوار، وتظهر السُحب المتوسطة والعالية.
وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في المناطق الصحراوية مع ساعات الظهر والعصر تترافق معها هبات تعمل على إثارة الاتربة و الغبار في الطرق والمناطق الصحراوية الشرقية والجنوبية.
حالة الطقس اليوم الجمعة 24/5/2019 في خليج العقبة
تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، وتكون حالة البحر وارتفاع الأمواج خفيفة ارتفاع الموج (5-10 سم).- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية
يستمر الطقس أكثر حرارة وجفافاً من المُعتاد في الليل، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة.
حالة الطقس اليوم الجمعة 24/5/2019 فى فلسطين
تواصل درجات الحرارة ارتفاعها من جديد ليسود الجو الأكثر حرًا منذ صيف العام الفائت على الاقل وربما منذ أعوام، وتكون الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العام لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11-13 درجة مئوية دفعة واحدة ، وتكون الرياح تكون شرقية الى جنوبية شرقية جافة ، ويحذر من خطر انتشار الحرائق نتيجة لذلك.
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