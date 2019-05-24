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فريق "إغاثي الملك سلمان" يسلم 150 طناً من التمور هدية لباكستان

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:45 م
فريق إغاثي الملك سلمان يسلم 150 طناً من التمور هدية لباكستان
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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام أباد اليوم، 150 طناً من التمور هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وممثل عن الحكومة الباكستانية وفريق المركز.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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