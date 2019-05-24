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عاجل.. إخماد حريق هائل في منزلين بالشرقية

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:46 م
عاجل.. إخماد حريق هائل في منزلين بالشرقية
أرشيفية
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سمر السيد_اسلام علي
 
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق شب في منزلين بأبوكبير.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد نشوب حريق في منزلين بمركز أبو كبير.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية للسيطرة على النيران وإخمادها وبالفحص تبين نشوب الحريق في منزلين من الطوب اللبن ولم يسفر عن وقوع أي إصابات وتم إخماد النيران.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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