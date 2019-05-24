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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:54 ص
نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019
صورة أرشيفية
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بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة بدأ مباشرة أعمال التصحيح والتجميع ليبدأ بعدها كنترول الشهادة الاعدادية من القيام بعمليات الرصد والمراجعة بكل سرعة ليطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على نتائجهم، في نفس الوقت الذي يتحرى فيه أعضاء الكنترول كل دقة حتى يعطي لكل طالب حقه غير منقوص .

وينتظر طلاب الشهادة الاعدادية وزويهم في محافظة القاهرة انتهاء كنترول المحافظة بجميع قطاعاته من إعداد الكشوف النهائية لنتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية، تمهيدًا لاعتمادها من قبل المحافظ السيد اللواء خالد عبد العال، ليتم إظهار أسماء الأوائل أولًا ثم نسبة النجاح ومن ثم إظهارها لكافة الطلاب من خلال موقع المديرية .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة 2019
من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة القاهرة، حيث يتم الآن وضع اللمسات النهائية للمراجعة بشكل دقيق حتى يتسنى للطلاب وأولياء أمورهم التعرف عليها من خلال الرابط التالي :

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