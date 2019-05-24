ارتفاع الين الياباني لأعلى مستوى في أسبوع ونصف أمام الدولار

ارتفع الين الياباني لأعلى مستوى في أسبوع ونصف أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد المشاحنات التجارية.





وجاءت مكاسب الين باعتباره أحد الملاذات الآمنة وسط التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتي دفعت الأصول الخطرة لتسجيل خسائر قوية.





وسجلت أسواق الأسهم العالمية خسائر قوية على رأسها "وول ستريت" حيث تراجع "داو جونز" بنحو 400 نقطة خلال التعاملات، في الوقت الذي ربح الذهب أكثر من 11 دولاراً عند التسوية مع اتجاه المستثمرين للملاذات الآمنة





وتزايدت مخاوف المستثمرين مع وجود إشارات حول عدم استكمال المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث ذكرت وزارة التجارة الصينية أنه يجب على الولايات المتحدة تصحيح تصرفاتها الخاطئة إذا أرادت استمرار المفاوضات.





وفي الأيام الأخيرة بدا أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تأخذ أبعاداً تكنولوجية حيث استهدف الولايات المتحدة شركة هواوي الصينية بوضعها ضمن قائمة الشركات التي تمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.





كما تلقى الين الياباني الدعم مع تراجع الدولار الأمريكي على خلفية بيانات اقتصادية تُثير القلق بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.





وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار بنحو 0.8 بالمئة إلى 109.48 ين وهو أعلى مستوى منذ 13 مايو الجاري.



