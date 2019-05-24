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ننشر مواصفات بي إم دبليو i8 .. أول سيارة سلامة مكشوفة

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:25 ص
ننشر مواصفات بي إم دبليو i8 .. أول سيارة سلامة مكشوفة
بي إم دبليو i8
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كشفت شركة بي إم دبليو عن سيارة السلامة الخاصة بسباقات E-Prix التي سيأتي موسمها القادم في إمارة موناكو جنوب فرنسا.

تأتي السيارة كفئة معدلة من بي إم دبليو i8 بتصميم رودستر بدون سقف وبزجاج أمامي منخفض، وتحمل أضواء السلامة في وسط السيارة أمام الجناح الرياضي المرتفع. ومع إنتاج هذه السيارة تصبح بي إم دبليو أول من ينتج سيارة سلامة مكشوفة بمعايير مطابقة لاشتراطات الاتحاد الدولي للسيارات.

أضاف مهندسو بي إم دبليو بعض التعديلات على أنظمة السيارة شملت تزويدها بنظام اتصالات وملاحة وكاميرا خلفية، ولكن السيارة حافظت على محركاتها الهجينة المكونة من محرك 1.5 لتر ومحرك كهربائي ينتجان مجتمعين قوة 368 حصان.
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