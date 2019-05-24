اليوم.. اتحاد الكرة يحسم الموقف النهائي لمباريات الدوري

يعقد اليوم عصر الجمعة، أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وسيكون المؤتمر من أجل الإعلان عن نتائج الاجتماع مع أندية الدوري الذي اعترضت على مواعيد الجولة الأخيرة فى مباريات الدورى الممتاز.

جديرًا بالذكر آن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء لحل مشاكل الدوري.