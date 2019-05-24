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هاري كين يقترب من قيادة توتنهام في نهائي دوري الأبطال

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:28 ص
هاري كين يقترب من قيادة توتنهام في نهائي دوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، أن هاري كين، مهاجم توتنهام، اقترب بشدة من قيادة فريقه أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، فإن كين يسابق الزمن لاستكمال برنامجه، كي يصبح لائقًا لمواجهة الريدز على المستوى الفني والبدني.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن كين تعافى تمامًا من الإصابة التي تعرض لها منذ 6 أسابيع، كما أنه بدأ الركض في الأسبوع الحالي، وسيتدرب بالكرة خلال الأيام المقبلة.

 

وكان كين تعرض لإصابة كبيرة في أربطة الكاحل الأيسر، خلال مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، وهي المرة الثانية التي يعاني فيها من نفس الإصابة هذا الموسم.


يذكر أن توتنهام يستعد لمواجهة ليفربول  في الأول من يونيو المقبل على ملعب "واندا متروبوليتانو" في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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