حكايات اليوم.. صدور فرمان مصر.. ورحيل إسماعيل ياسين

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 24 مايو، منح مجلس مديرية الدقهلية في مصر شعبة الإخوان المسلمون المنصورة دعمًا ماليًا سنويًا، وكان هذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن للجماعة، فضلًا عن رحيل إسماعيل ياسين.





صدور فرمان مصر

في مثل هذا اليوم عام 1841، أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول "فرمان مصر" الذي نص على إعطاء محمد علي باشا ولاية مصر والسودان وراثيًا، وقد بقي هذا الفرمان مرعيًا في مصر كدستور حتى نهاية عام 1914 حين أعلنت الحماية البريطانية.





أول دعم مُعلن للإخوان

وفي 24 مايو 1937، منح مجلس مديرية الدقهلية في مصر شعبة الإخوان المسلمون المنصورة دعمًا ماليًا سنويًا، وكان هذا أول دعم رسمي منتظم ومعلن للجماعة.





الأهلي بطل الدوري

وفي مثل هذا اليوم عام 2009، فاز النادي الأهلي المصري بالدوري المصري لموسم 2008 / 2009 بعد فوزه على نادي الإسماعيلي بمباراة فاصلة بين الفريقين أجريت على ستاد المكس في الإسكندرية.





كما فاز نادي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 2013-14 للمرة العاشرة في تاريخه وذلك أمام نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 4–1 على ملعب استاد دا لوز في البرتغال.





رحيل إسماعيل ياسين

24 مايو 1972، رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، وولد ولد إسماعيل ياسين في 15 سبتمبر عام 1912 م، وهو الابن الوحيد لصائغ ميسور الحال في شارع عباس بمدينة السويس، وتوفيت والدته وهو لا يزال طفلا يافعاً.





وانتقل إلى القاهرة في بدايات الثلاثينيات لكي يبحث عن مشواره الفني كمطرب، إلا أن شكله وخفة ظله حجبا عنه النجاح في الغناء، وقد امتلك إسماعيل الصفات التي جعلت منه نجما من نجوم الاستعراض حيث أنه مطرب و‌مونولوجست وممثل، وظل أحد رواد هذا الفن على امتداد عشر سنوات من عام 1935- 1945 ثم عمل بالسينما وأنتجت له أفلام بإسمه بعد ان انتجت افلام بإسم ليلى مراد، ومن هذه الأفلام (إسماعيل ياسين في متحف الشمع - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل ياسين في الجيش -إسماعيل ياسين بوليس حربي (فيلم) – إسماعيل ياسين في الطيران – إسماعيل ياسين في البحرية – إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين..إلخ).



