جورج وسوف يتحدث عن علاقته بـ كاظم الساهر
الجمعة 24/مايو/2019 - 10:11 ص
الفجر الفني
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حلّ سلطان الطرب جورج وسوف، ضيفًا على حلقة مميّزة من برنامج “عايشة شو” ، الذي تقدمه المذيعة عايشة عثمان على إحدى الفضائيات المصرية.
وتحدث جورج وسوف عن علاقته بكاظم الساهر، وكشف عن نشوب خلاف بينهما منذ فترة، حيث قال أن علاقته بالأخير عادية جدًا، ويسألان على بعضهما من حين لآخر، خاصة أن كل منهما في بلد، وقال: “بنسأل على بعض.. لكن اللي في القلب في القلب”.
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