ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جورج وسوف يتحدث عن علاقته بـ كاظم الساهر

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:11 ص
جورج وسوف يتحدث عن علاقته بـ كاظم الساهر
كاظم الساهر وجورج وسوف
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
حلّ سلطان الطرب جورج وسوف، ضيفًا على حلقة مميّزة من برنامج “عايشة شو” ، الذي تقدمه المذيعة عايشة عثمان على إحدى الفضائيات المصرية.

وتحدث جورج وسوف عن علاقته بكاظم الساهر، وكشف عن نشوب خلاف بينهما منذ فترة، حيث قال أن علاقته بالأخير عادية جدًا، ويسألان على بعضهما من حين لآخر، خاصة أن كل منهما في بلد، وقال: “بنسأل على بعض.. لكن اللي في القلب في القلب”.
Advertisements
المزيد عن: كاظم الساهر وجورج وسوف كاظم الساهر عائشة شو جورج وسوف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان