ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

راموس يفجر قنبلة في ريال مدريد

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:06 ص
راموس يفجر قنبلة في ريال مدريد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة عن رغبة سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن راموس يريد الخروج من ريال مدريد لكنه لا يعرف إلى أين لأنه يريد الاستمرار في الفوز لكنه لم يستقر على وجهته بعد.

وتابع البرنامج أن هناك عدة أمور داخل ريال مدريد التي لا تعجب راموس في الفترة الأخيرة.

وكان سيرجيو راموس دخل في خلاف كبير مع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد بعد لقاء أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وهدده رئيس النادي ببيعه في الفترة المقبلة.

ويعد سيرجيو راموس من العناصر الأساسية في تشكيلة ريال مدريد في السنوات الأخيرة والذي ينوي الاعتماد عليه الفرنسي زين الدين زيدان بشكل كبير في الموسم المقبل.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان