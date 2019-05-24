الوداد والترجي وجها لوجه في قمة نارية بنهائي دوري أبطال إفريقيا
يفتح ملعب “الأمير مولاي عبدالله” بمدينة
“الرباط” المغربية أبوابه في الثانية عشر مساء اليوم لإستضافة المباراة المرتقبة التي
تجمع بين ناديا الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي في “ذهاب” نهائي دوري ابطال
افريقيا.
ويسعى الترجي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني، وكان الترجي قد تأهل لنهائي البطولة بعدما تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، ويسعى الفريق التونسي بقيادة مديره الفني معين الشعباني لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.
على الجانب الأخر يدخل فريق الوداد موقعة اليوم وهو مدعما بعاملي الأرض والجمهور، ويسعى بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لتعزيز فرصه في موقعة الإياب.
وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”، تعيين الحكم جهاد جريشة لإدارة المباراة التى تجمع بين ناديا الوداد البيضاوى المغربي والترجى التونسي، بمساعدة وليد أحمد على من السودان و الجزائري عبد الحق التشيالي.
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