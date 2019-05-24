مفاجأة من "الأرصاد" بشأن الموجة الحارة

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تتعرض لها البلاد تنكسر اليوم على السواحل الشمالية، حيث تنخفض درجة الحرارة عليها بمعدل 6 درجات.



وأشار "شاهين"، خلال ااتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري ستنكسر حدتها وتشهد تحسنا اعتبارًا من مساء اليوم، حيث ستصل درجة الحرارة الصغرى إلى 23 درجة.



ولفت إلى أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى غدًا، حيث ستنخفض درجات الحرارة 6 درجات على الأقل على القاهرة والوجه البحري، منوهًا بأن تلك الموجة شديدة الحرارة التي نتعرض لها الآن لا تنبأ بأن الصيف سيكون صيف ساخن، حيث أننا مازلنا في فصل الربيع متوقعا أن تكون تلك الموجة الحارة هى الأعلى خلال الفترة القادمة.

