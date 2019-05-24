شرط الأهلي لاستمرار "مؤمن زكريا" مع الفريق
الجمعة 24/مايو/2019 - 09:13 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أبدى مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلى،
رغبته فى العودة من جديد لصفوف فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، وخوض الموسم الجديد
بين صفوفه.
واشترط جهاز الكرة على زكريا حفاظه على
لياقته البدنية والفنية والاجتهاد فى التدريبات، والابتعاد عن خلق الأزمات التى تسببت
فى ابتعاده عن حسابات الأهلى بالفترة الماضية.
وتعهد صانع ألعاب النادى الأهلى بالالتزام الشديد خلال الفترة المقبلة، وأبلغ إدارة الأهلى برغبته فى غلق الباب أمام فكرة الرحيل.
Advertisements
المزيد عن: مؤمن زكريا كورة رياضة الأهلي أخبار الرياضة
- مؤمن زكريا يشارك في تدريبات الأهلي
- شرط وحيد لـ" البدري" لاستمرار "مؤمن زكريا" مع أهلي جدة
- تعرف على بديل السعيد لـ"الأهلي" في القائمة الإفريقية
- رسالة نارية من مؤمن زكريا لجماهير الأهلي
- حسن: لا أعلم شيئا عن انضمام مؤمن زكريا لبيراميدز وننتظر مهاجما فى يناير
- عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل
- مفاجأة.. الأهلي يقترب من استعادة نجم الفريق بعد 3 سنوات
- الأهلي يعاقب مؤمن زكريا قبل الرحيل لأحد السعودي
- عروض محلية بالجملة لـ"مؤمن زكريا"