شرط الأهلي لاستمرار "مؤمن زكريا" مع الفريق

أبدى مؤمن زكريا، صانع ألعاب النادى الأهلى، رغبته فى العودة من جديد لصفوف فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، وخوض الموسم الجديد بين صفوفه.

واشترط جهاز الكرة على زكريا حفاظه على لياقته البدنية والفنية والاجتهاد فى التدريبات، والابتعاد عن خلق الأزمات التى تسببت فى ابتعاده عن حسابات الأهلى بالفترة الماضية.

وتعهد صانع ألعاب النادى الأهلى بالالتزام الشديد خلال الفترة المقبلة، وأبلغ إدارة الأهلى برغبته فى غلق الباب أمام فكرة الرحيل.