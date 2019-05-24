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ريال مدريد يصدم ليفربول

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:49 ص
ريال مدريد يصدم ليفربول
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الفجر الرياضي
 
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حدد مسئولو ريال مدريد الإسباني مبلغا خياليا للتخلي عن نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وطلب الريال 700 مليون يورو لرحيل ماركو أسينسيو صانع ألعاب الفريق خلال الصيف.

 

 

وأكد برنامج "شيرينتيجو" الإسباني، أن هناك فريقان سيطلبا ضم أسينسيو من ريال مدريد في الصيف الجاري.

 

وتابع الموقع أن ريال مدريد اشترط الحصول على 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لبيع ماركو أسينسيو في الصيف.

 

وكان ريال مدريد رفض 180 من ليفربول في الصيف الماضي لضم ماركو أسينسيو، لكن يورجن كلوب، مدرب الريدز سيحاول مرة أخرى ضمه في الصيف الجاري بحسب الصحافة الإنجليزية والإسبانية.

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