سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
الجمعة 24/مايو/2019 - 08:19 ص
عبدالحافظ حمدي
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أحيت الفنانة سوما حفلًا غنائيًا داخل إحدى الخيام الرمضانية، حيث بدأت حفلها على أنغام "نسم علينا الهوا" فى حضور العديد من الشخصيات العامة.
واستمتع الحضور بالعديد من اغنيات سومة القديم منها والحديث وتفاعل الحضور مع أغنية "أجدع صحاب" و"شو كانت حلو الليالي" والعديد من الاغنيات خلال الحفل.
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