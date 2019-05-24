ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:19 ص
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما
Advertisements
طباعة
عبدالحافظ حمدي
 
Advertisements

أحيت الفنانة سوما حفلًا غنائيًا داخل إحدى الخيام الرمضانية، حيث بدأت حفلها على أنغام "نسم علينا الهوا" فى حضور العديد من  الشخصيات العامة.

واستمتع الحضور بالعديد من اغنيات سومة القديم منها والحديث وتفاعل الحضور مع أغنية "أجدع صحاب" و"شو كانت حلو الليالي" والعديد من الاغنيات خلال الحفل.

سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
سوما تشعل حفلها بإحدى الخيام الرمضانية (صور)
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان