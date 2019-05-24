مدرب نيجيريا لـ"الفجر الرياضي": مصر قادرة على التتويج ونيجيريا ستحترم المنافسين.. صلاح وتريزيجيه الأبرز بالفراعنة

التونسي "نبيل الطرابلسي" المدرب العام لمنتخب نيجيريا والذى عمل من قبل فى الندم الساحلى ومنتخب بوركينا فاسو ومع فرايبورج الألمانى، يتحدث بشكل خاص ل ـ"الفجر الرياضي" عن كأس الأمم الإفريقية التى ستستضيفها مصر الشهر القادم، وعن المرشحين للفوز باللقب وعن محمد صلاح، إليكم الحوار التالي:

ما رأيك فى اختيار مصر لتنظيم كأس الأمم الإفريقية؟

مصر بلد كبيرة ودائما لها خبرات فى تنظيم البطولات الكبري وشاهدنا ذلك فى كأس الامم الإفريقية 2006 ولديها ملاعب محترمة وفنادق للإقامة محترمة.

منتخب نيجيريا سيلعب على ملعب الاسكندرية، ما هو إنطباع الجهاز الفنى عنه؟

بالنسبة لملعب الأسكندرية الذى سيلعب عليه المنتخب النيجيري، فهو ملعب مميز ولديه أرضية ممتازة وأيضا الإقامة ممتازة، وستكون بطولة كبيرة على الملاعب المصرية.

الجميع يتحدث أن مجموعة نيجيريا سهلة بعد أن ضمت كل من: غينيا وبوروندي ومدغشقر ما رأيك ؟

الناس يقولون إنها مجموعة سهلة ولكن مجموعتنا ليست سهلة بالنسبة لنا فالمنتخب البورندي منتخب جيد فحقق نتائج في التصفيات تقول ذلك، تعادل مع منتخب مالى والجابون ذهاباً وإيابًا وفاز على السودان ذهاباً وإياباً مما يدل على أنه منتخب جيد، ولديه لاعبين محترمين فى جنوب إفريقيا ولديه محترف فى ستوك سيتى الإنجليزي ولاعب فاز بكأس الملك السعودي وهو اللاعب اماسي، والمنتخب الغينى لديه لاعبين مميزين فى أوروبا بينما مدغشقر هى مفاجئة ولكن لديها لاعبين مميزين فى دوري الدرجة الثانية الفرنسي وأيضاً الدرجة الأولى.

هل سيكون قوام المنتخب النيجيري مثلما كان في كأس العالم الأخير أم سنري لاعبين جدد ومختلفين؟

لا يوجد تغيير كبير عن المنتخب الذى لعب كأس العالم و سنأتى لمصر بكل اللاعبين لنقدم بطولة جيدة تعبر عن نيجيريا.

كيف ترى عودة جون أوبي ميكيل قلئد المنتخب، وما كواليس العودة؟

جون أوبي ميكيل لاعب كبير بالطبع، ومهم لنا، عاد بعد جلسة جمعته مع روهر المدير الفنى للمنتخب وقال له إن المنتخب يحتاجك فى الكان، وبالفعل وافق ميكيل وقال سأحضر ولدينا لاعبين صغار وقوام رئيسي وسنقدم بطولة ممتازة.

هل الهدف الأول للمنتخب النيجيري الحصول علي اللقب؟

بالطبع أى مدير فنى وأى فريق يسعى للفوز بالبطولة، ولكن الهدف الأول لنا أن كل مباراة نحترم المنافس وننتصر بها ونقدم أداء جيد وإن شاء الله الأحسن والأجدر يتحصل على البطولة.

ما رأيك في منتخب مصر حاليا وهل يستطيع الفوز باللقب؟

المنتخب المصري مرشح دائما وسيظل رقماً صعب فى البطولة، ولديه دفعة جماهيرية كبيرة خاصة أن البطولة على أرضه ووسط جماهيره ولديه لاعبين ممتازين مثل أحمد حجازى ومحمد صلاح.

ما تقييمك لأداء مصر أمام منتخب نيجيريا فى اللقاء الودى الأخير؟

فى المباراة الودية الأخيرة كان منتخب مصر ممتاز وصلب وإنبهرت بتريزيجيه ومع وجود محمد صلاح الذى سيقدم بدوره الإضافة فى كأس الأمم سيكون منتخب قوى جداً.

هل لديك رسالة توجهها لمحمد صلاح؟

محمد صلاح لاعب مميز وكبير وإن شاء الله سأقوم بتهنئته، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

برأيك من هم المرشحين للقب بجانب مصر كما قلت؟

هناك منتخبات كثيرة قوية مثل منتخب تونس والسنغال والمغرب والكاميرون دائما مرشحة والكونغو الديمقراطية فريق صعب أيضاً وإن شاء الله نرى كل الفرق بشكل جيد لأن العالم كله يتابعنا خاصة فى النسخة الجديدة بوجود 24 منتخب.

هل محمد صلاح قادر على قيادة مصر للفوز بالكان؟

محمد صلاح هو لاعب ممتاز وقادر يغير كل شئ ولكن يحتاج 10 لاعبين معه فهو لا يستطيع فعل كل شئ وحيداً، فشاهدنا ليونيل ميسي مع الأرجنتين رغم موهبته الكبري، إلا أنه خرج من الدور ربع نهائي، ولم يستطع الفوز بكأس العالم ولكن تستطيع الفوز بروح المجموعة وقوة المجموعة ووحدتها.

برأيك من اللاعبين الذى تتوقع تألقهم فى البطولة؟

لا أريد التحدث عن لاعبي نيجيريا أتمنى أن الجميع يقدم بطولة ممتازة، ولكن هناك من مصر محمد صلاح وتريزيجيه ومن تونس المساكنى ومن الجزائر رياض محرز قادرين على تقديم بطولة كبيرة وهناك لاعبين كثيرين فى كل المنتخبات.