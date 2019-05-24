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القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد (منقولة عبر Bein Sport)

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:20 ص
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد (منقولة عبر Bein Sport)
الوداد والترجي
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محمد أيمن
 
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تقام اليوم الجمعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي تجمع بين الوداد المغربي ضد الترجي الرياضي التونسي والتي يحتضنها ملعب إستاد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.

 

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين حيث يسعى الترجي بقيادة معين الشعباني في الحصول على اللقب الثاني توالياً بعد نسخة الموسم الماضي التي توج بها الفريق التونسي على حساب الأهلي المصري.

 

في المقابل يدخل الداهية فوزي البنزرتي المباراة بدوافع تحقيق اللقب بعد أن وصل الفريق للنهائي الثاني خلال السنوات الثلاثة الماضية وهو الذي حصد اللقب في موسم 2016 – 2017.

 

وتم تحديد تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية العاشرة مساء بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش ليكون موعد المباراة.

 

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين جهاد جريشة الحكم الدولي المصري لإدارة المباراة تحكيمياً.

 

وستنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات في القارة السمراء.

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