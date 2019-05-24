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بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:22 ص
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
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أحيت النجمة بوسي واحدة من اقوى السهرات الرمضانية التي حملت لافتة "كامل العدد" داخل  داخل إحدى الخيام الرمضانية في القاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات.

حضرت بوسي مرتدية ملابس "كاجوال" بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر.

وقدمت بوسي وصلة طربية من أغانيها المحببة لدي الجمهور منها "آه يا دنيا "و" شيكولاتة" وحط ايده يا" و "مبروك عليا"و" عبده" و تعالى" .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة السيلفي. 

وحرصت بوسي على توجيه التحية للجمهور وبخاصة أصدقائها الفنان حمدي المرغني وحرمه الفنانة إسراء عبد الفتاح واللبناني ايدي بو مراد و محمد الزغبي واية عز الدين. 

بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
بوسي تتألق في حفل كامل العدد داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)
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