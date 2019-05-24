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مسلسلات رمضان 2019.. فتحي عبد الوهاب يضع ياسر جلال في أزمة "لمس أكتاف" بحلقة 18

الجمعة 24/مايو/2019 - 07:03 ص
مسلسلات رمضان 2019.. فتحي عبد الوهاب يضع ياسر جلال في أزمة لمس أكتاف بحلقة 18
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يارا أحمد
 
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شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لمس اكتاف" وضع حمزة "فتحي عبد الوهاب" ادهم "ياسر جلال" في اختيار صعب حيث عرض عليه العمل معه في المخدرات مقابل فتح مشروع با اسمه وانه في حالة رفضه سيصبح ابنه مثله.


وايضا شهدت تصاعد في حدوث حب ما بين ادهم "ياسر جلال" وغادة "ايمان العاصي" وقامت بالاتصال علي تليفون نجله للاطمئنان عليه وأكدت له انها تريد مقابلته.


المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏


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