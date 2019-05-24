مسلسلات رمضان 2019.. فتحي عبد الوهاب يضع ياسر جلال في أزمة "لمس أكتاف" بحلقة 18





شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "لمس اكتاف" وضع حمزة "فتحي عبد الوهاب" ادهم "ياسر جلال" في اختيار صعب حيث عرض عليه العمل معه في المخدرات مقابل فتح مشروع با اسمه وانه في حالة رفضه سيصبح ابنه مثله.





وايضا شهدت تصاعد في حدوث حب ما بين ادهم "ياسر جلال" وغادة "ايمان العاصي" وقامت بالاتصال علي تليفون نجله للاطمئنان عليه وأكدت له انها تريد مقابلته.



