مسلسلات رمضان 2019 .. تعرف على ملخص أحداث "الكاتب 18"





شهدت أحداث "الكاتب 18"، مراسلة مجهول للكاتب يونس جبران، لتهديده بسبب سجنه لشخصية السيد حلمي، وتواصل التهديد الذي يلاحق المحامية مجدولين دون أن تعرف هوية متعقبها.





واستجاب يونس جبران لدعوة فاضل والد مجدولين للحديث على انفراد، وأخبره بموافقته على زواجه من ابنته لأنه لن يستطع حمايتها وحده، وكشف فاضل ليونس، أنه على علم بهوية مهدد ابنته، وهو له علاقة بعصابة حكم عليها بالإعدام قبل ١٨ عام بعد اتهامهما في قضايا قتل وسطو مسلح وإتجاربالمخدرات، وسبق وأن أطلقوا النار عليه من قبل، وسبب الأمر صدمة لابنته جعلها تفقد الذاكرة لمدة سنة، وبعد عودة الذاكرة لها نست الحادثة تمامًا.





وقررت الشرطة تقديم مرافق لمجدولين بعد تعرضها للتهديد في سيارتها، والإغماء عليها، وفسخ أبو سعيد عقد شراكته مع يونس جبران، وقرر تبني موهبة رائد وطرح كتابه الأول "سكوب"، وزار أبو سعيد المسيو عزام في مكتبه، وحكى الأخير له عن تفاصيل علاقته بالراحلة تمارا التي كانت تهدده وطالبته بخاتم ألماس وانتاج فيلم سينمائي لها.





وانتهت الحلقة بزيارة يونس جبران لمجدولين في مكتبها، ليصطحبها إلى منزلها لإعلان خطبتهما، وعلم المخرج روني أن مجهول حصل على قائمة بالمدعوين لحفل افتتاح مسرحيته "طفلتي المدللة" واستغرب الأمر.





مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.











