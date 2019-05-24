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مفاجأة.. نانسي عجرم: سأعتزل الغناء في هذه الحالة (فيديو)

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:54 ص
مفاجأة.. نانسي عجرم: سأعتزل الغناء في هذه الحالة (فيديو)
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كشفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، عن استعدادها لاعتزال الغناء في حالة واحدة وهي أن يطلب منها زوجها أو بناتها هذا القرار.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "مجموعة إنسان" المذاع على فضائية "mbc": " زوجى وبناتى هم حياتى، ومفيش شيء عند الإنسان أغلى من عائلته، وبناته وزوجه"

وأشارت إلى أنها تعرفت على زوجها أثناء توقيع الكشف على أسنانها، ثم بدأت تتكرر زيارتها لعيادته.

ولفتت إلى أنه نشأت بينهما علاقة صداقة، ثم تحولت إلى علاقة عاطفية استمرت 3 سنوات، ثم تم الزواج.


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