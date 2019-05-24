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إيمان عبد الغني تتألق في حفل غنائي ساهر بالأوبرا (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:23 ص
إيمان عبد الغني تتألق في حفل غنائي ساهر بالأوبرا (صور)
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يارا أحمد
 
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تألقت المطربة إيمان عبد الغني، في حفلها بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو أحمد محمد عامر.

وقدمت عددًا من الأغاني منهم أغنية "حنين" وأغنية "مفارق" للفنانة وردة الجزائرية.

من ناحية أخري تألقت، إيمان بفستان مميز سواريه يناسب الحفل يحمل لونين مابين اللون الأسود واللون الأحمر بلمسات محمد رائف وميك آب هادئ يناسب الاستايل.

إيمان عبد الغني تتألق في حفل غنائي ساهر بالأوبرا (صور)
إيمان عبد الغني تتألق في حفل غنائي ساهر بالأوبرا (صور)
إيمان عبد الغني تتألق في حفل غنائي ساهر بالأوبرا (صور)
إيمان عبد الغني تتألق في حفل غنائي ساهر بالأوبرا (صور)
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