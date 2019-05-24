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خليفة مودريتش يقترب من ريال مدريد

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:28 ص
خليفة مودريتش يقترب من ريال مدريد
مودريتش
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الفجر الرياضي
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام الإنجليزي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وأفاد موقع سبورت بابيل الإسباني بأن إريكسن سينضم للملكي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول في الأول من يونيو المقبل.

 

وكشف سبورت بابيل بأن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إريكسن للانضمام له مقابل 4.5 مليون يورو في الموسم وأنه سيكون خليفة لوكا مودريتش القريب من الرحيل عن الملكي في الموسم المقبل.

 

وأشار سبورت بابيل إلى أن توتنهام طلب ما يقرب من 100 مليون يورو لبيع إريكسن في الصيف لكن ريال مدريد يسعى إلى ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

 

كما ذكرت تقارير صحفية أن الصفقة بين ريال مدريد وتوتنهام قد تكون تبادلية، بحيث يمكن للملكي الموافقة على رحيل جاريث بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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