أمير المصري يتقدم لخطوبة مي عز الدين في "البرنسيسة بيسة"









تقدم "كاظم" ابن مديرة المدرسة والذي يجسده الفنان أمير المصري، في مسلسل"البرنسيسة بيسة" لخطوبة "بيسة" مي عز الدين، فى محاولة منه لأخذ ملكية أرض المدرسة منها حتى يضع حدًا للمشاكل التى تختلقها في المدرسة.وبدأت أحداث حلقة اليوم، بطلب "كاظم" خطبة "بيسة"، وموافقتها، وفى ذات الوقت قرر "مأمون" محمد أنور، التقدم أيضا لخطوبة "بيسة" إلا أن والدته رفضت خوفًا من جدة "بيسة"، والتى تدعى "سكسكة"."البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.