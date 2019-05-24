عاجل.. الكشف عن موعد تقديم جوارديولا مدربا لـ"رونالدو"

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي اقتربت بشده من الحصول على توقيع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي من أجل تولي المهمة التدريبية للبيانكونيري خلفاً لأليجري المقال.

وقال موقع " فوتبول إيطاليا " إن يوفنتوس إقترب من إقناع جوارديولا لتولي المهمة الفنية للفريق ومن المنتظر أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الرابع عشر من شهر يونيو المقبل.

وتابع الموقع في تقريره أن رئيس اليوفي إتفق مع بيب على أن تكون العقود بين الطرفين لمدة أربعة مواسم سيحصل مقابلها على 24 مليون يورو بصورة سنوية.

وسوف يوقع بيب على العقود يوم الرابع من شهر يونيو من أجل تولي القيادة الفنية لبطل الدوري الايطالي على الرغم من أنه صرح الاسبوع الماضي عدم وجود أي نية لدية للرحيل عن مانشستر سيتي.