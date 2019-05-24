جورج وسوف يكشف لأول مرة صحة شائعة خلافه مع أبنائه.. ويكشف أعماله الجديدة
الجمعة 24/مايو/2019 - 01:32 ص
مريم الشريف
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وجه المطرب جورج وسوف، رسالة إلى أبنائه، قائلا لهم: "دائمًا حوليا، الله يوفقكم"، نافيًا وجود أى مشاكل بينه وأبنائه أو محاولة أحد الأشخاص الايقاع بينهما.
وأضاف "وسوف" خلال لقائه فى برنامج "عايشة" المعروض على قناة "القاهرة والناس"، أن أبنائه يعملوا فى مجالات مختلفة بعيدًا عن الغناء.
وتابع: "ما فيش حد من ولادى صوته حلو، ولو كانوا عايزين يغنوا مكنتش هقف فى طريقهم".
وأشار جورج وسوف، إلى أنه اعتاد أن يسعد جمهوره بموهبته طيلة 40 عامًا، مع حرصه على تقديم أعمال ذات مستوى جيد، كاشفًا عن تجهيزه لأغنية سينجل جديدة.
وأشار جورج وسوف، إلى أنه اعتاد أن يسعد جمهوره بموهبته طيلة 40 عامًا، مع حرصه على تقديم أعمال ذات مستوى جيد، كاشفًا عن تجهيزه لأغنية سينجل جديدة.
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