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منتخب مصر لـ"الفجر الرياضي": لم نسمع عن اقتراح تأجيل انطلاق معسكر أمم إفريقيا

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:13 ص
منتخب مصر لـالفجر الرياضي: لم نسمع عن اقتراح تأجيل انطلاق معسكر أمم إفريقيا
منتخب مصر
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محمد جمال
 
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نفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى، تأجيل بداية معسكر المنتخب الإستعدادى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتى ستنظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

 

وتردد مساء الخميس أنباء عن تأخير بداية معسكر الفراعنة، لمدة أيام، من أجل الإنتهاء من مباريات الدوري العام المصري، قبل إنطلاق البطولة.

 

وصرح إيهاب لهيطة مدير المنتخب، فى تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن تأجيل انطلاق معسكر المنتخب لم أسمع عن ذلك تماماً ولم يبلغنى أى شخص عن ذلك الإقتراح".

 

يذكر أن معسكر المنتخب الوطنى، من المقرر أن ينطلق يوم 6 يونيو المقبل، إستعداداً للمشاركة فى الكان.

 

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