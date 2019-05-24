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مصرع اثنين وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقليوبية 

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:52 ص
مصرع اثنين وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقليوبية 
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محمد نبيل
 
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لقي أثنين مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، أمام قرية منطى التابعة لمدينة قليوب، جرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفى قليوب والنيل وتولت النيابة التحقيق. 


تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى تحمل لوحات معدنية رقم  4878 ق.ص بسب أختلال عجلة القيادة وأصتطدمها بأشخاص اثناء وقوفهم علي جانبي الطريق امام قرية منطى التابعة لمدينة قليوب بطريق مصر اسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة ، واسفر الحادث عن وفاه شخصان وإصابة 4 اخرين جرى نقلهما الي مستشفي قليوب العام والنيل وتولت النيابة التحقيق.
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