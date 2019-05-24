مصرع اثنين وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقليوبية 

لقي أثنين مصرعهما وأصيب 4 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق مصر إسكندرية الزراعى اتجاه القاهرة، أمام قرية منطى التابعة لمدينة قليوب، جرى نقل المصابين والمتوفيين لمستشفى قليوب والنيل وتولت النيابة التحقيق.







