حملات مكثفة لإزالة المباني المخالفة "الدقهلية"

كلف محمد أبو العنين رئيس مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية بشن حملات مكثفة للتصدي للبناء المخالف.





وتمكنت الحملة بقيادة أبو المعاطي حلمي نائب رئيس المركز، والمهندس حسام عزت بقسم التنظيم بالإدارة الهندسية وإدارة المتابعة برئاسة المركز، من إيقاف أعمال بناء "رووف " مخالف بدون ترخيص بحوض القاضي، بجوار مصنع العلف بالمدينة، وتم إزاله الأخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وعلي صعيد اخر قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بجولة مفاجئة بنطاق حي غرب، تفقد خلالها عددًا من شوارع مدينة المنصورة، وفى مقدمتها شارع سكة سندوب ومنطقة المقابر وشارع الأشجار ومنطقة الأمن المركزي بالمجزر، وأعرب "شاروبيم" عن استيائه الشديد لوجود تراكمات لمخلفات مبانى وسيارات متروكة على جانبي الشارع تعوق حركة المرور وتسبب اختناق الشارع وطلب بسرعة رفع كافة المخلفات من المباني والقمامة.





كما تفقد شاروبيم شوارع الترعة وبورسعيد وعبر عن غضبه من وجود اشغالات وطلب شرطة المرافق بسرعة ازالة التعديات التى شاهدها على حرم الطريق العام من المقاهى والمحلات لتسهيل حركة السير للمواطنين والسيارات،وأكد على أن للمواطنين حقوق فى الشارع ليسيروا فى أمان، وأشار إلى أن ذلك مسئولية الأحياء وإدارة المرور.





وتوقف محافظ الدقهلية أمام كوبري طلخا وطلب مدير إدارة المرور الذي إنتقل إلى الموقع على الفور لبحث التعديلات المرورية المقترحة واقامة إشارات ضوئية جديدة لتنظيم حركة السير في المنطقة،كما شدد على سرعة القضاء على الانتظار الخاطئ للسيارات والذى يؤدى إلى إعاقة حركة المرور فى أغلب شوارع مدينة المنصورة.



