تعرف على تفاصيل الكاملة لحالة الفزع التى انتابت بمحطة مترو السادات
الجمعة 24/مايو/2019 - 12:21 ص
داليا عادل
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كشفت التحريات تفاصيل حالة الفزع التى انتابت ركاب أحد قطارات المترو بمحطة السادات.
وقالت التحريات إن أحد قطارات المترو تعطل بمحطة مترو السادات وكان خلفة قطار اخر على نفس الخط مما أدى إلى حالة من الفزع لدى ركابة خشية الاصطدام به وحاولوا النزول منة ولم يحدث أى تصادم أو اشتعال لحريق.
وتابعت التحريات أن الحالة الأمنية مستقرة تماما بجميع المحطات كانت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولت انباء عن وقوع اصطدام بمحطة مترو السادات وهو ما تبين عدم صحتة.
وقالت التحريات إن أحد قطارات المترو تعطل بمحطة مترو السادات وكان خلفة قطار اخر على نفس الخط مما أدى إلى حالة من الفزع لدى ركابة خشية الاصطدام به وحاولوا النزول منة ولم يحدث أى تصادم أو اشتعال لحريق.
وتابعت التحريات أن الحالة الأمنية مستقرة تماما بجميع المحطات كانت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولت انباء عن وقوع اصطدام بمحطة مترو السادات وهو ما تبين عدم صحتة.
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