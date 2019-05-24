الرئيس الأمريكي: "باراك أوباما خسر معركته مع الأرهاب والجيش استنزف في عهده"





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن من الممكن ضم قضية "هواوي"، إلى مفاوضات التجارة مع الصين، وذلك لخطورتها الأمنية والعسكرية.





وتطرق الرئيس الأمريكي، في الحديث خلال مؤتمر صحفي نظم مساء أمس، إلى أن الجيش الأمريكي في عهد سلفه باراك أوباما كان مستنفزًا، فضلًا عن خسارة "أبوباما" معركته ضد الإرهاب، مؤكدًا على أن تنظيم داعش في العراق وسوريا، هزمت إدارته.





كما أعلن "ترمب"، أن سياسة إيران خطيرة في الشرق الأوسط، وأنها دولة ترعى الإرهاب، مشير إلى أن هناك ترجيح لأرسال قوات إضافية للشرق الأوسط إذا تطلب الأمر ذلك.



