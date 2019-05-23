درجات الحرارة اليوم الجمعة 19 رمضان 1440
الخميس 23/مايو/2019 - 11:53 م
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توقع خبراء الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الجمعة تشهد إعتدالا على السواحل الشمالية الغربية ويميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ويكون شديد الحرارة على القاهرة، وباقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات مصر نشرت البيان التالي:
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 30 42
شبين الكوم 29 41
طنطا 29 40
دمنهور 22 39
الإسكندرية 20 32
بلطيم 21 32
مطروح 19 29
السلوم 17 28
سيوة 23 37
بورسعيد 22 30
دمياط 21 30
الزقازيق 21 41
الاسماعيلية 24 42
السويس 25 40
العريش 21 37
رفح 21 36
رأس سدر 24 36
نخل 17 42
نويبع 27 37
طابا 26 38
كاترين 20 34
الطور 23 41
شرم الشيخ 26 39
الغردقة 28 41
مرسى علم 29 40
الفيوم 23 42
بنى سويف 23 42
المنيا 24 44
أسيوط 28 43
سوهاج 26 42
قنا 26 42
الأقصر 27 43
أسوان 27 42
أبوسمبل 25 42
الوادى الجديد 24 45
شلاتين 24 36
ابو رماد 25 35
حلايب 26 32
رأس حدربة 26 33
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