جورج وسوف لـ"عايشة شو": لم أتوقع نجاح "كلام الناس" وخدتها "فوق البيعة"

قال النجم الكبير جورج وسوف أن أهم محطات حياته الفنية والشخصية هو غنائه أغنية "كلام الناس"، والتي تحدث عن كواليس غنائها، بعدما حصل عليها ضمن 6 أغاني من الملحن صلاح الشرنوبي، مؤكدًا أن الأمر كان بمحض الصدفة.









وأكد سلطان الطرب، في تصريحاته لبرنامج عايشة شو مع الإعلامية عائشة عثمان، أنه لم يتوقع النجاح الكبير التي حققته الأغنية وقتها خاصة أنه لم يختار تِلك الأغنية ولم يكن مُقتنع بها من البداية، لكن أقنعه بها صديق له وقال له "خدها فوق البيعه" فوافق بها، مؤكدًا أنها كانت المرحلة الأهم في حياته الفنية.









البرنامج يعرض على شاشة "القاهرة والناس" فى تمام الساعة ٨ مساء، وعلى “النهار” فى تمام التاسعة مساء.