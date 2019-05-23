"ترامب" يتكهن بالحل السريع للأزمة التجارية مع الصين
الخميس 23/مايو/2019 - 11:57 م
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تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، بالرغم من أنه من غير المقرر عقد أي محادثات على مستوى عال بين البلدين منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن قبل أسبوعين.
وقال ترامب في تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض ”إنها تحدث، إنها تحدث سريعا وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعا لأنني لا يمكنني أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى“. ولم يقدم أي أدلة على مثل هذا النزوح.
وقال ترامب أيضا إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما يحضران قمة مجموعة العشرين الشهر القادم في اليابان.
وألقى كل من البلدين باللوم على الآخر في انهيار المحادثات التي كانت تهدف إلى إنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالمي وتخللتها رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.
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