ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"ترامب" يتكهن بالحل السريع للأزمة التجارية مع الصين

الخميس 23/مايو/2019 - 11:57 م
ترامب يتكهن بالحل السريع للأزمة التجارية مع الصين
ترامب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تكهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بنهاية سريعة للحرب التجارية المستمرة مع الصين، بالرغم من أنه من غير المقرر عقد أي محادثات على مستوى عال بين البلدين منذ أن انتهت الجولة السابقة من المفاوضات في واشنطن قبل أسبوعين.

وقال ترامب في تعليقات أدلى بها في البيت الأبيض ”إنها تحدث، إنها تحدث سريعا وأظن أن الأمور من المرجح أن تحدث مع الصين سريعا لأنني لا يمكنني أن أتصور أنهم يمكن أن يبتهجوا بمغادرة آلاف الشركات لشواطئهم إلى أماكن أخرى“. ولم يقدم أي أدلة على مثل هذا النزوح.

وقال ترامب أيضا إنه سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ عندما يحضران قمة مجموعة العشرين الشهر القادم في اليابان.

وألقى كل من البلدين باللوم على الآخر في انهيار المحادثات التي كانت تهدف إلى إنهاء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالمي وتخللتها رسوم جمركية متبادلة بين البلدين.
Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الفرنسي
ستاد ريمس
-
x
21:05
-
باريس سان جيرمان