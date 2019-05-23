القوات اليمنية المشتركة تسيطرعلى مواقع جديدة في الضالع
الخميس 23/مايو/2019 - 11:51 م
وكالات
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سيطرت قوات الحزام الأمني والمقاومة المشتركة على مواقع جديدة شمالي محافظة الضالع اليمنية، وفقا لسكاي نيوز.
وأعلن الجيش اليمني تحرير مناطق "شخب القفلة" و"باب غلق" و"جبل صامح" و"جبل قصبة الدار" من مديرية قعطبة.
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