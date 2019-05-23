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"الأرصاد" تحذر.. أمطار على الرياض ومكة غدا

الخميس 23/مايو/2019 - 11:45 م
الأرصاد تحذر.. أمطار على الرياض ومكة غدا
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الفجر السعودي
 
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارا مبكرا، يتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض ، وتشمل (الأفلاج – السليل – وادي الدواسر)، مصحوبة برياح شديدة تتسبب في تدني في مدى الرؤية
بداية الإنذار الساعة: 11:45 م الخميس الموافق 18-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 06:00 ص الجمعة الموافق 19-09-1440.

وفي منطقة مكة المكرمة توقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة وتشمل محافظة جدة
بداية الإنذار الساعة: 11:35 م الخميس الموافق 18-09-1440، نهاية الإنذار الساعة: 06:00 ص الجمعة الموافق 19-09-1440.

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