وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات بنها للتأكد من جاهزية غرفة الإجهاد الحراري (صور)
الخميس 23/مايو/2019 - 11:35 م
منى صموئيل
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تفقد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مستشفى حميات بنها، والاستعدادات المتخذة لمواجهة الموجة شديدة الحرارة التي تعرضت لها مصر هذه الأيام.
واطمأن الطباخ، على غرفة الإجهاد الحراري وتجهيزها بالإمكانيات اللازمة لمواجهة الأزمة والعمل من خلال بروتوكول التعامل مع مثل هذه الحالات، كما تفقد وكيل الوزارة أقسام العناية المركزة بالمستشفى، الأطفال منها والكبار ليتابع سير العمل تحسبا لوجود حالات تحتاج لدخول الرعايات نظرا لحدوث مضاعفات بعد إصابتها بالإجهاد الحراري.
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