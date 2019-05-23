"الدفاع" تفتح بوابة التجنيد للالتحاق في الخدمة العسكرية
الخميس 23/مايو/2019 - 11:39 م
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وبرامج الإبتعاث الخارجي للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).
وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد.
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