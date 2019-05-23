اندلاع حريق بمبنى تابع لـ"الخطوط السعودية" في جدة
الخميس 23/مايو/2019 - 10:25 م
الفجر السعودي
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نجح فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، في إخماد حريق محدود شب في أحد المباني التابعة للخطوط السعودية بحي الكندرة، دون تسجيل أي إصابات بالأرواح.
وأكد مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية الحادثة، وأشار إلى أن الحريق وقع صباح اليوم (الخميس) وكان محدوداً بمبنى مركز اتصالات الخطوط السعودية بحي الكندرة، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على الخدمات المقدمة.
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