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محلل سياسي: مصر تعتبر القضية الفلسطينية جزءًا من أمنها القومي

الخميس 23/مايو/2019 - 10:32 م
محلل سياسي: مصر تعتبر القضية الفلسطينية جزءًا من أمنها القومي
طه الخطيب
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أمنية فوزي
 
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قال المحلل السياسي طه الخطيب، إن هناك أكثر من اتجاه تسير فيه المنطقة العربية حاليًا، وبعض الاتجاهات تسير كما خطط لها.

وأشار "الخطيب"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، إلى أن مصر لم تتأخر عن دعمها للقضية الفلسطينية، ويعنيها ألا يسقط الملف الفلسطيني.

وتابع: "مصر تتخذ على عاتقها ملف القضية الفلسطينية، وتعتبره جزء من ملف الأمن القومي المصري، وجزء من العمل اليومي للأجهزة المصرية".
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