نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة
الخميس 23/مايو/2019 - 10:21 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
وصل الفريق أول نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، مساء اليوم، إلى جدة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.
Advertisements
المزيد عن: نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني جدة
- خادم الحرمين يستقبل ولي عهد أبوظبي في جدة (الصور)
- أمير الكويت يصل جدة و"الفيصل" في استقباله (صور)
- أمير الكويت يغادر السعودية
- رئيس وزراء باكستان يصل جدة وأمير مكة في استقباله
- رئيس السودان يصل إلى جدة ونائب أمير مكة في استقباله
- رئيس وزراء العراق يغادر جدة
- الرئيس السنغالي يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة
- أمير الكويت يصل جدة للمشاركة في قمة مكة (صور)
- بعد المصالحة.. رئيس دولة إريتريا يزور جدة