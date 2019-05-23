نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصل إلى جدة

وصل الفريق أول نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، مساء اليوم، إلى جدة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.