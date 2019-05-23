تدريبات تأهيلية لعماد السيد في الزمالك
الخميس 23/مايو/2019 - 10:16 م
أحمد الهواري
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أدى عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيله استعدادا لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل بإياب نهائي البطولة الكونفدرالية.
وأدى عماد التدريبات التأهيلية بالركض حول الملعب للحفاظ على لياقته البدنية .
وخسر الزمالك أمام نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية بهدف نظيف ويحتاج للفوز 2-0 للتتويج باللقب.
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