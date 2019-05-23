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خبير أمني يطالب بتطبيق القانون الجديد لتأجير الشقق السكنية بحزم

الخميس 23/مايو/2019 - 10:07 م
خبير أمني يطالب بتطبيق القانون الجديد لتأجير الشقق السكنية بحزم
اللواء مجدي البسيوني
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كساب احمد
 
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قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الفترة الأخيرة شهدت ضبط خلايا إرهابية، وعصابات للاتجار في الأعضاء البشرية في بعض الشقق السكنية، لذلك كانت هناك ضرورة لتعديل قانون تأجير الشقق السكنية، وإلزام المالك بإبلاغ الشرطة بتأجير الشقة وشخصية المستأجر.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، أن الشرطة إذا ضبطت أي خلية إرهابية في شقة مؤجرة، ولم يخطر مالكها وزارة الداخلية بتأجيرها، يصبح المالك شريكًا للإرهابيين، إلى أن يثبت العكس.

ولفت إلى أن الداخلية قامت بتصفية 12 ارهابيًا منذ أيام قليلة، في شقق مؤجرة في مدينة الشروق، ومدينة السادس من أكتوبر، وهذا دليل على أهمية تطبيق القانون الجديد لتأجير الشقق السكنية بشكل تام.
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