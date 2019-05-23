نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية.. تفاصيل لمعرفة النتيجة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية آخر العام 2019 برقم الجلوس نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الاسماعيلية الترم الأول لعام 2019 بالرقم الجلوس، التي ينتظرها جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بجميع المحافظات.





من المتوقع أن تظهر النتيجة بمحافظة الإسماعلية خلال الساعات القادمة خاصة بعد أن ظهرت في بعض المحافظات وتم الإعلان عن النتيجة من خلال الموقع الإلكترونية ومن نحية أخرى لم يتقدم أي شخص من أولياء الأمور بأي شكاوى في فترة الامتحانات نظرا للعمل المستقيم والهادئ الذي قامت به أغلب المدارس بالمحافظة وأيضا لسهولة الإمتحان وتوفير المناخ الجيد للطلاب حيث جاءت أسئلة الامتحان من الكتاب الوزاري ولا يوجد بها أي تلاعب.





نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2019.

ويجري حاليا تصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات من قبل المعلمون والمعلمات لشهادة الإعدادية، وينتظر محافظ الإسماعيلية من الانتهاء من جرد ورصد درجات نتيجة الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان بالمدن والإدارات التعليمية في كافة الإدارات ( إداراة التل الكبير ،إداراة القنطرة شرق و غرب ، إداراة ابو صوير ، إداراة فايد ، إداراة القصاصين منذ الأسبوع الماضي، حتى يقوم بالتصديق على النتائج ومن ثم نشرها على موقع مدرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية, كما يمكنكم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية عبر بوابة مديرية التربية والتعليم.





كيف يمكنك الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسماعيلية.

أولا قم بفتح موقع مدرية التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيلية

ثانيا قم بالدخول على نتيجة الشهادة الإعدادية

ثالثا قم بكتابة رقم الجلوس

رابعا قم بالضغط على عرض النتيجة

الدرجات النهائية للمواد الدراسية لعام 2019





المواد الدراسية الدرجات النهائية للمواد

مادة العربي 40 درجة

مادة الإنجليزي 30 درجة

الرياضيات (2) 30 درجة

الرياضيات (1) 20 درجة

العلوم 20 درجة

التربية الدينية لا تضاف للمجموع

التربية الفنية لا تضاف للمجموع

الحاسب الآلي لا تضاف للمجموع

المجموع الكلي 140 درجة